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В России за сутки выявили 6,3 тыс. случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 375 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 385 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

В больницы попали 1 235 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

За минувшие сутки скончались 73 человека, накануне сообщалось о 68 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 774 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 447 тыс. 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 388 умерших и 20 млн 832 тыс. 520 выздоровевших.

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