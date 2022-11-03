Врачей Узбекистана предлагают оснастить бодикамерами

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили обеспечивать медицинских работников нагрудными камерами. С инициативой выступила депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Кизилгуль Касимова.

По мнению Касимовой, это поможет в обеспечении безопасности, так как в последнее время участились случаи нападений и проявления агрессии в отношении медиков.

«Я думаю, что медицинский персонал тоже должен быть обеспечен нагрудными камерами. Например, такие устройства есть у сотрудников ОВД», — добавила она.

Вместе с тем депутат призывает включить в Уголовный кодекс пункт, предусматривающий наказание за преступления против лиц, выполняющих служебный или гражданский долг. Правонарушителей предлагают лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

Кизилгуль Касимова также отметила необходимость увеличения штрафов за непредоставление приоритета автомобилям скорой помощи на дорогах.