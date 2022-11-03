Патент для работающих в Москве трудовых мигрантов вырастет в 2023 году до 6600 рублей

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CentralAsia (CA) - В 2023 году патент для трудовых мигрантов, работающих в Москве, вырастет до 6600 рублей. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщила замглавы департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.

«В 2022 году официальная зарплата трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях увеличилась на 11,5%. В связи с этим предлагается соразмерно увеличить стоимость патента до 6 600 рублей в месяц», — пояснила Мурченко.

В текущем году московский патент обходится иностранцам в 5900 рублей в месяц.

Мурченко отметила, что увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой для россиян. Плата за патент полностью поступает в бюджет Москвы, повышение стоимости позволит увеличить доходы столицы РФ на 3 млрд рублей.

Ранее о подорожании патента в 2023 году сообщили власти еще нескольких регионов России. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость документа вырастет с нынешних 4200 до 4400 рублей в месяц. Работающим в Самарской области иностранцам придется платить 5720 рублей, сейчас — 4419 рублей.

Патент на работу в России нужно оформлять гражданам четырех стран – Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы.

Согласно статье 227.1 Налогового кодекса РФ, при оформлении патента иностранцы выплачивают фиксированный авансовый платеж в размере 1200 рублей в месяц. Дополнительно эта сумма ежегодно индексируется на коэффициент–дефлятор Минэкономразвития РФ и на региональный коэффициент, которые власти на местах утверждают самостоятельно. Поэтому в разных регионах России стоимость патентов отличается.