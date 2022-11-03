Гурбангулы Бердымухамедов рассказал Совфеду РФ об уважении к духовным ценностям русского народа

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов, который находится с официальным визитом в России, выступил на заседании Совета Федерации РФ и заявил об уважительном отношении на его родине к русской культуре, духовным ценностям и языку. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Помимо лестных слов о туркмено-российских парламентских связях, которые, по словам Бердымухамедова, «вносят весомый вклад в дело укрепления мира и стабильности как в региональном и глобальном измерениях», Аркадаг (так бывшего президента называют в Туркмении) рассказал об уважительном отношении к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане.

«В стране работают десятки школ с преподаванием на русском языке. Функционирует единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина. Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях страны. Сегодня работаем над проектированием и строительством Русского драматического театра в Ашхабаде, обсуждаем создание Туркмено-российского университета», – заявил Бердымухамедов с трибуны.

Как уточняет «Хроника Туркменистана», в Туркменистане есть только одна полностью русскоязычная школа – упомянутая туркмено-российская школа имени Пушкина. В некоторых других школах есть по одному-два класса с русским языком обучения, однако попасть в них можно только за взятку — из-за большого количества желающих.

В середине октября текущего года на саммите в Астане главы государств СНГ договорились о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка. В качестве главной задачи организации заявлено сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств — участников СНГ.