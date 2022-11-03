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В Казахстане продовольственная инфляция достигла 20,5% за 10 месяцев 

CentralAsia (KZ) -  Продовольственная инфляция достигла 20,5% за 10 месяцев в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%. По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%)», - сказано в сообщении по итогам провел совещания по вопросам цен на СЗПТ с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей, которое провел премьер-министр Алихан Смаилов.

Как заявили в кабмине, для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла.

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