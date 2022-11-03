В России могут вернуть двухлетний срок службы в армии

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CentralAsia (CA) - Глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев заявил, что в Совфеде пройдут консультации о двухлетнем сроке службы по призыву. По его мнению, идею поддержат. Ранее в Госдуме и Совфеде выступили с такой инициативой, но в Кремле говорили, что такой вопрос не обсуждался.

«Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано»,— сказал Виктор Бондарев «РИА Новости».

По его мнению, «обязательно надо вводить двухлетний срок службы». Бондарев добавил, что новое оружие, которое поступает на вооружение Минобороны РФ, невозможно освоить за год.

Срок обязательной срочной службы в России составляет один год с 2008 года. До этого служба в сухопутных войсках длилась два года, а в Военно-морских силах - три года.

С 1 ноября в России идет осенний призыв в армию. Он начался почти сразу после того, как президент Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно подчеркивали, что срочников не будут отправлять в зону «военной операции».