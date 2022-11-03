Советник Зеленского заявил, что украинские войска исчерпали наступательный потенциал на ближайшие месяц-два

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью LatyninaTV сообщил, что на данный момент украинская армия исчерпала наступательный потенциал, не имея запасов западного вооружения для того, чтобы в ближайшие время создать наступательные операции по типу Харьковской.

«Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут. Поэтому у нас сейчас нет запасов, чтобы быстро и резко создать одну-две Харьковские операции и радостно доложить об очередном прорыве, куче пленных и прочее», - сказал Арестович.

По его словам, Украине понадобится время, чтобы поднакопить ресурсы.

«Нам понадобится известное время, чтобы поднакопить. Ближайшее месяц-два могут быть очень нудными, как мне кажется, без особых новостей. Зато потом, когда мы их поднакопим <...> тогда прорывы могут быть поглубже, поярче и побыстрее, чем на Харьковском направлении», - говорит он.

Арестович отметил, в украинской армии есть вероятность достичь результатов до накопления ресурсов.

Однако, по словам Арестовича, это не значит, что украинская армия прекратит усилия.