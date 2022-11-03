Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока до 4 млн тонн в год

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока до 4 млн тонн в год, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин озвучил намерения казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год. Для этого участники встречи согласились принять до конца 2022 года трехстороннюю Дорожную карту по устранению «узких» инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север-Юг на 2022-2025 годы», – говорится в сообщении.

Согласно информации, Казахстан готов экспортировать пшеницу и ячмень, кондитерские и мучные изделия, мясо, растительные масла и другие продукты.

«Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли агропромышленной продукцией с Ираном до $1 млрд и поставках на новые для Казахстана рынки Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, Восточной Африки. И опыт торговли иранских коллег на этих рынках был бы очень полезен для нашего бизнеса», – сказал Жумангарин.

В дорожную карту планируют включить:

создание специального визового режима для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок. Дополнительно изучить возможность получения аналогичных визовых послаблений для представителей бизнеса;

оптимизация процессов таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы;

запуск пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту «Казахстан – Туркменистан - Иран» с использованием навигационных пломб, по примеру «Кыргызстан – Казахстан - Россия».

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