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Создание Конституционного суда в Казахстане закрепил парламент

CentralAsia (KZ) -  В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял Конституционный закон «О проекте Конституционного закона Республики Казахстан «О Конституционном суде Республики Казахстан». После того, как документ подпишет президент, такой суд появится в стране и будет обеспечивать верховенство основного закона.

«Проектом Конституционного закона регулируются общественные отношения, связанные с созданием и деятельностью Конституционного суда, а также с осуществлением конституционного судопроизводства. Принятие конституционного закона будет способствовать развитию правовой системы в соответствии с Конституцией, укреплению гарантий защиты системы конституционных прав граждан и режима законности в стране, повышению доверия населения к государственным институтам», - сказал сенатор Андрей Лукин.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд будет создан на базе Конституционного совета. Закон предусматривает создание суда, определяет его статус и порядок рассмотрения обращений граждан. Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, а будет являться органом, обеспечивающим верховенство основного закона на всей территории страны. К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду.

Порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов – это предварительное рассмотрение обращений аппаратом суда, принятие обращения к конституционному производству, подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда, проведение заседания по рассмотрению обращения и принятие окончательного решения.

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