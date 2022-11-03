Работа всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане временно остановлена 

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Работа всех шахт компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане приостановлена на сутки из-за взрыва метана на шахте имени Ленина, сообщил в четверг в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин.

«На данное время приостановлена работа всех шахт «АрселорМиттал» на сутки для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участка и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту. По работе шахты имени Ленина будет решение принято после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии», - сообщил Ильин.

В целом, сообщил глава МЧС, государственная комиссия уже провела первое заседание. Сейчас внутри шахты продолжаются работы поисково-спасательными подразделениями, практически все возгорания ликвидированы, но имеются задымления.

«Идет активное проветривание шахты и разведка участков. И по мере того, когда будет возможность допуска комиссии, комиссия в ночное время сегодня приступит к обследованию места происшествия. Мы привлекаем туда экспертов взрывотехников для определения причин и фиксации непосредственно на месте, кроме того, привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин», - добавил министр.

Но уже сейчас Ильин смог констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5%. Он пояснил, что «она является в пределах самой взрывоопасной зоны с последующим возгоранием». Что же послужило причиной выброса – выяснит комиссия.

«На данное время мы имеем сведения, что данная шахта проверялась нашим подразделением технадзора в июне 2022 года. Замечаний характера, связанного с выбросом метана, не было обнаружено на период проверки. Но неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана непосредственно в лаве, но этот участок находится довольно-таки в отдаленном состоянии от того места, где произошло. И по предписанию государственного гортехнадзора лава остановлена», - также проинформировал Ильин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения