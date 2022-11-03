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Глава МИД Украины считает, что за атакой на Черноморский флот стоят «люди доброй воли»
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона никогда не использовала гуманитарный коридор в военных целях. В интервью испанской радиостанции Cadena SER Кулеба выразил мнение, что за атакой на суда в Севастополе стоят «люди доброй воли».

«Украина никогда не использовала этот зеленый коридор в военных целях. Мы всегда были надежным поставщиком продуктов питания на мировой рынок»,— сказал глава украинского МИД. На вопрос о том, кто ответствен за атаки на Черноморский флот, Кулеба ответил: «Люди доброй воли».

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября, объяснив это атакой дронов на Севастополь. После расследования атаки на корабли Черноморского флота Минобороны России заявило, что один из украинских беспилотников был запущен из морской акватории зоны безопасности зернового коридора.

После этого Турция провела переговоры с российскими и украинскими официальными лицами, в том числе на президентском уровне и на уровне Минобороны. Получив от Киева гарантии неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, Москва возобновила участие в черноморской зерновой инициативе.

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