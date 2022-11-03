Из-за роста цен на продукты уволят главу Комитета торговли Казахстана 

Ержан Казанбаев

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил уволить председателя Комитета торговли Ержана Казанбаева из-за ситуации с ценами на социально значимые продукты. Ещё несколько ответственных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте главы правительства.

За январь-октябрь 2022 года продовольственная инфляция в Казахстане составила 20,5%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука – на 3,9%, рис – на 3%, молоко – на 2,2%.

«Буквально накануне в Абайской области выявили факт: птицефабрики в 200 км от Семея отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, при этом цена конечной реализации составила 600 тенге. Необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом», – отметил на совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Как отметил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в 2022 году субсидирование сельского хозяйства увеличили вдвое, однако получатели субсидий на 20% повысили цены на продукцию. Премьер, в свою очередь, обратил внимание на то, что акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской и Акмолинской областей отстают в финансировании оборотной схемы. По поручению главы правительства ответственных заместителей акимов привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Нужно понять, кто основные поставщики, в связи с чем идёт рост. Если они свою маржу берут за счёт роста цен, то пусть работают в рыночной среде, а мы перенаправим субсидии на другие направления. При этом в регионах мониторинг за допустимой торговой надбавкой и работу специальных комиссий необходимо поставить на системную основу. Прошу усилить работу по недопущению необоснованного роста на социально значимые продукты питания. Инструменты все есть», – резюмировал Алихан Смаилов.

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