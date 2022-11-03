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В Узбекистане начнут показывать мировые телеканалы

CentralAsia (KG) -  Начиная с ноября 2022 года операторы цифрового телевидения Узбекистана включили в свои пакеты ряд иностранных телеканалов на разных языках. До этого, кроме местных каналов, узбекистанцы могли смотреть в основном российские каналы.

Телекомпания UzDigital объявила, что 5 дополнительных каналов, таких как BBC World News (Великобритания), CNN International, Bloomberg (США), CGTN (Китай) и TRT Avaz (Турция), будут транслироваться в городе Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской областях.

Кроме того, можно смотреть Fox News, CNBC, SkyNews, France 24, «Беларусь 24» и другие международные телеканалы на сайтах компаний цифрового телевидения.

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