Зеленский: В Украине без электричества остались 4,5 млн человек

CentralAsia (CA) - Отключения электричества в Украине, проводившиеся 3 ноября, затронули порядка 4,5 млн человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, проблемы со светом наблюдаются в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

«Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей»,— сказал Зеленский в ежедневном видеообращении, опубликованном в Telegram. Он призвал местных властей не использовать электроэнергию без необходимости, а также разъяснять гражданам причины веерных отключений электричества.

По данным «Укрэнерго», в пятницу, 4 ноября, с 00:00 до 24:00 энергопотребление будет ограничено в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Украине части Запорожской, а также в Сумской, Харьковской и Полтавской. «С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях», — сообщили в компании.

Россия с 10 октября активизировала массированные удары по территории Украины. 31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за обстрелов повреждено 18 объектов инфраструктуры, большинство из которых энергетические. В тот же день украинская энергокомпания ДТЭК пожаловалась на отсутствие оборудования для ремонта.