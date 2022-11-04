Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орденом «За заслуги перед Отечеством»

CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин вручил председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана), экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает сайт Кремля по итогам их встречи.

«Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под Вашим руководством. Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и эта динамика не снижается с приходом нового президента. <...> Это очень высокая награда, она полностью соответствует тому вкладу, который был сделан Вами в развитие наших межгосударственных связей», — заявил Путин.

Бердымухамедов поблагодарил Путина и передал «самые теплые слова, пожелания здравия» от главы государства Сердара Бердымухамедова.

Указ о награждении бывшего президента Туркменистана орденом «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном» Путин подписал в конце августа.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами.