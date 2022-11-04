Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан ранен на протестном марше. Видео

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Неизвестный обстрелял марш протеста партии «Техрик-е-Инсаф» (Движение за справедливость) в Вазирабаде, возглавляемый бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. По данным телеканала Geo, Хан получил ранение в ногу. Полиция задержала нападавшего.

Сторонник бывшего премьер-министра Синд Имран Исмаил рассказал телеканалу Bol TV, что Хан получил от трех до четырех пулевых ранений в ногу.

Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф заявил, что правительство страны окажет всю необходимую поддержку руководству штата Пенджаб в вопросах безопасности и расследования.

«Я самым решительным образом осуждаю инцидент с обстрелом председателя «Техрик-е-Инсаф» Имрана Хана. Я поручил министру внутренних дел немедленно доложить об инциденте. Я молюсь за выздоровление председателя «Техрик-е-Инсаф» и других пострадавших людей»,— написал Шариф на своей странице в Twitter.

Марш оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» начался в Пакистане на прошлой неделе. Протестующие требуют распустить парламент и назначить досрочные выборы на более ранний срок, чем предложенный избиркомом май 2023 года.

Ранее Имрана Хана обвинили в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Эти обвинения были выдвинуты на основании его выступления на митинге оппозиции в Исламабаде 20 августа.

Выступая 21 августа на митинге в городе Равалпинди, Хан заявил, что за преследованиями его и его партии «Техрик-е-Инсаф» стоят пакистанские военные, и вновь пригрозил массовыми протестами и свержением новому правительству премьера Шахбаза Шарифа. Оно было сформировано после того, как в апреле этого года парламент проголосовал за досрочную отставку Имрана Хана.

Имран Хан, в прошлом известный игрок в крикет - самую популярную игру в Пакистане, - возглавил правительство страны в 2018 году.