Азербайджан и Армения ускорят согласование работы своих комиссий на границе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Комиссия по вопросам делимитации азербайджано-армянской границы провела свое третье заседание. По его итогам Баку и Ереван договорились ускорить согласование порядка совместной работы для демаркации границы, сообщил МИД Азербайджана.

Встреча прошла вчера, 3 ноября, в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и зампремьера Армении Мгера Григоряна. «Стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности госкомиссии по делимитации границы… и пограничной безопасности»,— говорится в сообщении МИДа.

Азербайджан и Армения сформировали комиссии по делимитации границы по итогам прошедшей 6 апреля в Брюсселе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. 31 октября господа Алиев и Пашинян встретились в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян заявил о готовности Армении разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.