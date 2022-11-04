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Азербайджан и Армения ускорят согласование работы своих комиссий на границе 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Комиссия по вопросам делимитации азербайджано-армянской границы провела свое третье заседание. По его итогам Баку и Ереван договорились ускорить согласование порядка совместной работы для демаркации границы, сообщил МИД Азербайджана.

Встреча прошла вчера, 3 ноября, в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и зампремьера Армении Мгера Григоряна. «Стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности госкомиссии по делимитации границы… и пограничной безопасности»,— говорится в сообщении МИДа.

Азербайджан и Армения сформировали комиссии по делимитации границы по итогам прошедшей 6 апреля в Брюсселе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. 31 октября господа Алиев и Пашинян встретились в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян заявил о готовности Армении разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

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