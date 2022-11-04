Блок Биньямина Нетаньяху победил на парламентских выборах Израиля

Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - ЦИК Израиля завершил подсчет голосов на выборах в Кнессет (парламент) 25-го созыва. Парламентское большинство в 64 мандата из 120 мандатов в кнессете получает блок бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Тimes of Israel со ссылкой на данные избиркома. По итогам выборов Нетаньяху может сформировать коалицию.

Пятерка самых крупных фракций по итогам выборов:

«Ликуд» Биньямина Нетаньяху — 32 депутатских мандата;

правящая партия «Еш Атид» под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24 депутатских места;

блок крайне правых «Религиозный сионизм» — 14 мандатов;

блок «Государственный лагерь» министра обороны Бени Ганца — 12 мест;

ультра-ортодоксальная партия «Шас» — 11 депутатов.

Левая партия «Мерец» впервые за 30 лет существования не проходит в парламент Израиля.

У получившего мандат на формирование правительства политика есть 28 дней на выполнение этой задачи. Если ему не удается это сделать в такой срок, то он может запросить у президента еще 14 дней дополнительно.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября при явке 71,3% от всех избирателей, максимальной с 2015 года. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.