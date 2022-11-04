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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «107 на 107» 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 107 военнослужащих. Украине возвращено такое же число военнопленных. Киев пока не подтверждал и не комментировал обмен.

«Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской Народных Республик. Скоро они смогут обнять своих близких»,— написал он.

В прошлый раз обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Минобороны России сообщило, что обмен проходил по формуле 50 на 50. В офисе президента Украина уточнили, что из плена вернулись 52 украинских военнослужащих.

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