США передали Узбекистану 50 тактических боевых машин стоимостью $2,8 млн

CentralAsia (UZ) - США передали Узбекистану 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR стоимостью 2,8 млн долларов, сообщает пресс-служба американского посольства в стране.

Согласно информации, автомобили являются частью американской оборонной продукции. Их предоставили Узбекистану на безвозмездной основе в рамках программы «Наращивание потенциала партнеров».

Передача этой техники является лишь одной из форм содействия, которую США предлагают Узбекистану, чтобы внести вклад в защиту своего национального суверенитета и территориальной целостности, говорится в сообщении.

Программа «Наращивание потенциала партнеров» служит для построения партнерских отношений с иностранными государствами, предоставляя военную подготовку и обучение по вопросам техники для повышения потенциала стран-партнеров в рамках каждого из географических боевых командований США.

Polaris MRZR - представляет собой сверхлегкий тактический автомобиль с дизельным двигателем для четырех человек, разработанный для международных специальных операций, внедорожных и экспедиционных миссий. Он может нести нагрузку 680 кг и буксировать 680 кг.

Характеристики:

Тип двигателя: Polaris ProStar 900

Объем двигателя: 875 куб. см.

Мощность двигателя: 88 л.с.

Топливная система: Электронный впрыск топлива

Тип топлива: Бензин

Трансмиссия: С непрерывно изменяемым передаточным числом (CVT): P/R/N/L/H

Объем топливного бака: 27.4 л

Ширина: 152.4 см

Высота: 152.4 см

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