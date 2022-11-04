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КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск засекли с 21:35 до 21:49 по местному времени. Ракеты запустили с территории округа Коксан в провинции Хванхэ-Пукто.

Ранее, 3 ноября, Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов сообщало о пуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Также сообщалось о запуске межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно «Хвасон-17». По данным комитета, в ходе полета ракеты вышли из строя.

Как сообщили источники, ракеты запустили из района Сунан в Пхеньяне около 7:40 по местному времени. Ракеты пролетели около 760 км при максимальной высоте полета 1,92 тыс. км со скоростью 15 махов (1 мах — 1224 км/ч). В 8:40 по местному времени ракеты упали.

2 ноября Северная Корея запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом море. Токио выразил протест КНДР и созвал Совет национальной безопасности. Также 2 ноября, одна из запущенных ракет впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии в Японском море. Южнокорейские военные в ответ запустили три ракеты класса «воздух—земля» в международные воды к северу от разграничительной линии.

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