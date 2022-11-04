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Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб.», — говорится в указе.

Выплата положена мобилизованным россиянам, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и другим гражданам, в том числе иностранцам, заключившим контракт, за исключением курсантов.

19 октября Путин на заседании Совета безопасности обратил внимание на проблемы с выплатами денежного довольствия мобилизованным россиянам. Он сообщил, что поручил неукоснительно соблюдать установленные сроки и размеры выплат, которые должны составлять не менее 195 тыс. руб. за месяц, включая период подготовки и обучения личного состава. После этого на сайте Кремля был опубликован перечень поручений, согласно которому Минобороны совместно с Минфином до 1 ноября должны установить для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, денежное довольствие и отдельные выплаты, «исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц», включая период подготовки и обучения.

Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва 300 тыс. человек. Указа о завершении мобилизации не было, в Кремле заявили, что такой документ не нужен.

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