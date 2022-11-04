Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сообщил о подготовке к саммиту G20, который пройдет 15–16 ноября. Однако, по словам главы Украины, он не приедет на встречу «группы двадцати», если там будет президент России Владимир Путин.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать»,— сказал Зеленский (цитата по УНИАН).

Россия, в отличие от Украины, входит в G20. Ранее, 3 ноября, глава Украины обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту. По словам Владимира Зеленского, он получил от индонезийского коллеги приглашение на встречу.

Джоко Видодо также приглашал на саммит Путина. Однако 31 октября президент России заявлял, что пока не принял решение об участии. 27 октября он говорил, что Россия будет на встрече G20, однако представлять страну, возможно, будет не он.

2 ноября, глава Индонезии объявил, что три страны не подтвердили присутствие лидеров на саммите G20, сообщало новостное агентство Antara. О каких странах шла речь, Джоко Видодо не пояснил.

G20 — организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны, среди которых США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Россия. Украина не входит в «большую двадцатку». 30 октября Зеленский предлагал исключить РФ из организации за приостановку участия Москвы в зерновой сделке.