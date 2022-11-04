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В WhatsApp появились новые функции

CentralAsia (CA) -  3 ноября в WhatsApp начали запускать функции «Сообщества», видеозвонки для большого количества человек, опросы в чатах и создание крупных групп.

Как рассказали разработчики, через несколько месяцев эти функции станут доступны всем пользователям.

По их мнению, сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp.

Чтобы начать использовать эту функцию, нужно открыть вкладку «Новое сообщество». Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS.

Здесь же можно создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы.

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