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В Узбекистане возможен сход селя
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В горных районах Узбекистана возможных селевые паводки, сообщает директор Узгидромета.

Согласно информации, в связи с ожидаемыми сильными дождями 6-8 ноября текущего года по предгорным и горным районам республики:

  • в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
  • в Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
  • Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
  • в Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
  • в Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
  • в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
  • в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
  • в Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.
  • Жителей, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы попросили соблюдать меры предосторожности.
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