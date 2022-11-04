Южная Корея и США пригрозили покончить с режимом КНДР в случае ядерной атаки

CentralAsia (CA) - Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что любая ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Соответствующее заявление он сделал по итогам консультативного совещания США и Южной Кореи по вопросам безопасности.

«Министр обороны Остин (Ллойд Остин) и я подтвердили, что любое ядерное нападение со стороны КНДР, включая применение тактического ядерного оружия, является недопустимым и приведет к свержению режима Ким Чен Ына подавляющим и решительным ответом альянса»,— сказал глава оборонного ведомства Южной Кореи, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США и Южная Корея решили продолжить совместные военные учения «Бдительный шторм» (Vigilant Storm).

«Мы (США и Южная Корея) полны решимости наращивать усилия по укреплению комплексного сдерживания и обеспечению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе»,— добавил господин Остин.

Вчера, 3 ноября, КНДР выпустила три ракеты в сторону Японского моря. Днем ранее Северная Корея запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из запущенных ракет впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии в Японском море. Пуски ракет происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за пять лет.

Ранее лидер КНДР назвал США и Южную Корею врагами и отказался вести с ними диалог. 10 сентября Ким Чен Ын объявил Северную Корею ядерной державой.