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Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине

CentralAsia (CA) -  Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Китай с однодневным визитом, передает «Синьхуа».

Си Цзиньпин отметил, что Шольц является первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая, и первый визит в Китай в качестве федерального канцлера.

«Визит еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между двумя сторонами и углубит сотрудничество в различных областях, а также даст обеим сторонам возможность планировать развитие двусторонних отношений в будущем», - сказал Си.

Также подчеркнул, что в этом году отмечается 50-летие дипломатических отношений между Китаем и Германией.

Шольц оценил тот факт, что лидеры двух стран смогли провести личную встречу на фоне конфликта в Украине, пишет Reuters.

По словам немецкого канцлера, они обсудят отношения Европы и Китая, борьбу с изменением климата, проблему глобального голода, а также китайско-германские экономические отношения.

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