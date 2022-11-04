экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидаются морозные выходные 

CentralAsia (KZ) -  Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября. По информации РГП «Казгидромет», на большей части страны ожидаются осадки.

5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег).

По стране ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине – с метелью.

7 ноября на западе страны ожидается прекращение осадков.

Температура воздуха:

  • на западе ночью -5...+5°С, днем постепенное понижение от 0...+10°С до -2...+5°С;
  • на северо-западе, севере небольшое понижение ночью от -6...+5°С до 0...-8°С, днем от -3...+5°С до -5...+2°;
  • на востоке небольшое понижение ночью от -3...+5°С до -7...+2°С, днем от +5...+11°С до -3...+5°С;
  • в центре ночью 0...-8°С, днем -3...+5°С;
  • на юге ночью 0...+10°С, днем +3...+12°С;
  • на юго-востоке ночью 0...+8°С, в горных районах 0...-5°С, днем +10...+15°С, в горных районах +3...+8°С.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте
  • Проекты, согласованные в ходе визита премьер-министра Монголии в Сингапур, начали реализоваться
  • Иран готов предоставить Казахстану землю в порту Персидского залива


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com