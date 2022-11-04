В Казахстане ожидаются морозные выходные 

CentralAsia (KZ) - Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября. По информации РГП «Казгидромет», на большей части страны ожидаются осадки.

5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег).

По стране ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине – с метелью.

7 ноября на западе страны ожидается прекращение осадков.

Температура воздуха:

на западе ночью -5...+5°С, днем постепенное понижение от 0...+10°С до -2...+5°С;

на северо-западе, севере небольшое понижение ночью от -6...+5°С до 0...-8°С, днем от -3...+5°С до -5...+2°;

на востоке небольшое понижение ночью от -3...+5°С до -7...+2°С, днем от +5...+11°С до -3...+5°С;

в центре ночью 0...-8°С, днем -3...+5°С;

на юге ночью 0...+10°С, днем +3...+12°С;

на юго-востоке ночью 0...+8°С, в горных районах 0...-5°С, днем +10...+15°С, в горных районах +3...+8°С.

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