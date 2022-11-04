Южная Корея подняла в воздух истребители после обнаружения у границы 180 военных самолетов КНДР

- Азия и мир, политика
- 14:11, 04 ноября 2022
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- Обновлено: 14:11, 04 ноября 2022
CentralAsia (CA) - Южная Корея зафиксировала у границы с КНДР движение 180 севернокорейских военных самолетов. В связи с этим вооруженные силы Южной Кореи экстренно подняли 80 истребителей. Об этом пишет агентство «Рёнхап».
«Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок»,— говорится в сообщении агентства.
Накануне прошла встреча министров обороны Южной Кореи и США. По итогам переговоров представители двух стран пригрозили покончить с режимом КНДР в случае ядерной атаки на США и ее союзников.
За последние несколько дней КНДР все чаще запускает ракеты в сторону соседей. 3 ноября были запущены три ракеты в сторону Японского моря, 2 ноября — не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от границы в Японском море.