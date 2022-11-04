Украинские войска отбили атаки возле 6 населенных пунктов, авиация ВСУ нанесла 21 удар по войскам РФ, – Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили российские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по войскам РФ 21 удар. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 4 ноября.

Российские войска нанесли 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих ударов пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестовое, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Роздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполовка;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Временка и Великая Новоселка;

на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Кроме того, российские войска продолжали воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершили до 30 вылетов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по войскам РФ 21 удар. Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны российских войск.

Украинские силы ПВО сбили 3 БпЛА Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления войск РФ, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты российской армии.