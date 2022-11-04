Пограничники Белоруссии сообщили о перехвате украинского дрона в 1 км от границы

CentralAsia (CA) - Белорусские пограничники перехватили на территории республики квадрокоптер, летевший со стороны Украины, сообщили в госпогранкомитете страны. Инцидент произошел в Гомельском районе в километре от границы. В пограничной службе утверждают, что дрон использовался для тренировки по перемещению и сбросу взрывных устройств, а также для разведки.

«Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь»,— говорится в сообщении госпогранкомитета в Telegram.

На территории Белоруссии находится российско-белорусская группировка войск. О размещении совместных сил в республике Минск и Москва договорились в октябре. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, этот шаг стал ответом на напряженную ситуацию вокруг его страны. 15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими солдатами.

Александр Лукашенко говорил, что Россия не просила его участвовать в военном конфликте с Украиной. По его словам, участие Белоруссии ограничивается помощью беженцам.