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ISW: Российские войска проводят штурмы в Луганской и Харьковской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 по 4 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска проводят штурмы на востоке Харьковской области и западе Луганской области, чтобы вернуть утраченные ограниченные территории и сдержать действия украинских войск. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели три наступательные операции на отдельных неустановленных направлениях в направление Харьков.

Выводы института:

Украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку северо-западнее Сватово в направлении Новоселовское, Луганская область (14 км к северо-западу от Сватово). Генштаб Украины сообщает, что российские войска наносят удары по украинским позициям в Новоселовском.

Украинские силы продолжают кампанию по перехвату в Херсонской области, нанося удары по российским наземным линиям связи (ГЛОК) и логистике. Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские силы нанесли удар по альтернативному российскому маршруту переправы через реку в районе Антоновского моста.

Российские войска продолжают наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в районе Первомайского (12 км к западу от Авдеевки).

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