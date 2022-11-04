Миллиардер Рубен Варданян возглавил правительство Нагорного Карабаха

Рубен Варданян

CentralAsia (CA) - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Бегларяна с поста государственного министра. На должность главы правительства назначен бывший руководитель компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. После этого глава НКР предложил Варданяну занять должность главы правительства республики.

По словам Варданяна, решение стать главой правительства он принял после встреч с жителями Нагорного Карабаха, политическими и общественными деятелями республики, которые убедили его в том, что они поддерживают его кандидатуру на пост госминистра.