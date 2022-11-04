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В Узбекистане ожидается дождливая погода в выходные 

CentralAsia (UZ) -  На территорию Узбекистана продолжается выход влажных облачных массивов с Каспийского моря, Туркменистана и Ирана на относительно высоком температурном фоне.

5 ноября по большей части территории дожди сохранятся в ночные и утренние часы, днем ожидается перерыв в осадках. Только по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня пройдут дожди.

6 ноября дожди опят пройдут по большей части территории республики, по предгорным и горным районам они будут интенсивными.

В высокогорьях осадки ожидается в виде дождя и снега. По северу республики и областям Ферганской долины осадков не ожидается.

Температурный фон в эти дни существенно не изменится. Температура воздуха будет в пределах ночью +5+10, днем +12+17.

В ночные и утренние часы местами возможен туман.

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