Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Видео

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Как следует из сообщения, целями авиаударов стали объекты подземного комплекса разработки и производства ракет.

Отмечается, что удары должны «нанести ущерб попыткам террористической организации укрепиться и вооружиться ракетами».

«ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа, и именно эта организация заплатит за нарушение безопасности государства Израиль», - подчеркивается в сообщении.

За несколько часов до авиаударов с палестинской территории по Израилю были выпущены четыре ракеты, уточняют местные СМИ.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

In response to the rockets launched from Gaza into Israel tonight, we targeted a Hamas underground site in Gaza used as a rocket development & manufacturing complex.



We hold Hamas responsible for all terrorist activity emanating from Gaza. pic.twitter.com/bGlcnrNCnc