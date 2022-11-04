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В Казахстане появился новый профессиональный праздник 

CentralAsia (KZ) -  День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Соответствующее постановление «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В связи с этим ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи.

Появление нового профессионального праздника инициировано министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тыс. человек.

В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по «индексу качества онлайн-услуг» заняла 8 место.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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