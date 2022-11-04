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Эрдоган и Путин решили отправлять зерно в Африку бесплатно 

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно. Ранее он говорил, что первая партия зерна в рамках возобновленной зерновой сделки отправлена в Сомали, Судан и Джибути.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода»,— сказал президент Турции, его приводит Haber.

По словам Эрдогана, этот вопрос также обсуждался на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Турецкий президент также заявил о планах поговорить о снабжении Африки на саммите G20 на Бали в 13–14 ноября.

Зерновая сделка была приостановлена 29 октября по инициативе России. В российском Минобороны объяснили этот шаг атакой дронов на суда в Севастополе. После переговоров при посредничестве Турции Россия согласилась возобновить участие в сделке 2 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение возобновить участие в зерновой сделке приняли благодаря посредничеству Турции. Еще до возобновления сделки вице-спикер Совета федерации Константин Косачев говорил, что Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, поставив часть продовольствия бесплатно.

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