Раиси ответил Байдену на слова об «освобождении Ирана»

Ибрахим Раиси

CentralAsia (CA) - Иран был освобожден в ходе исламской революции 1979 года. Так иранский президент Ибрахим Раиси ответил на обещание президента США Джо Байдена «освободить страну», передает IRNA.

«Я говорю [президенту США Джо] Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — заявил он в телевизионном выступлении.

Ранее 4 ноября Байден в ходе выступления в Калифорнии, посвященного предстоящим промежуточным выборам в конгресс, заявил, что США собираются «освободить Иран».

Его речь была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, служившим в Ираке и Афганистане, но в ходе нее он сделал паузу и сказал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран». После этого он быстро добавил: «Они сами освободят себя очень скоро».

По данным Reuters, к месту выступления Байдена пришли несколько десятков людей с транспарантами в поддержку протестующих в Иране.

В Иране проходят массовые протесты, поводом для которых стала смерть иранки Махсы Амини в середине сентября. Полиция задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба в Тегеране и доставила в участок.

Позднее из полицейского участка выехал автомобиль скорой помощи. Врачи в больнице сказали ее брату, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Спустя несколько дней Амини умерла.

Полиция Ирана заверила, что произошел несчастный случай. Ведомство опубликовало видео, где девушка теряет сознание. Однако родственники девушки подозревают полицейских в убийстве.

После смерти девушки в Иране начались массовые протесты. Армия страны сочла, что они нацелены на «ослабление исламского режима». Раиси заявил, что Тегеран будет «решительно бороться» с протестующими.

В октябре иранские власти арестовали девять граждан Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран во время беспорядков.

Помимо этого, были арестованы 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что беспорядки были спланированы США и Израилем.