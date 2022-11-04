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Президент Татарстана встретился с папой Римским в Бахрейне

CentralAsia (CA) -  Глава республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском. Встреча прошла в Бахрейне, где идет форум «Значение диалога между религиями».

«Утром побеседовали с папой римским Франциском. Рассказал ему на примере Татарстана, как в нашей стране на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии все народности. Символично, что именно сегодня в нашей стране отмечают День народного единства»,— написал Минниханов в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы главы Татарстана, Рустам Минниханов рассказал Папе Франциску о воссоздании собора Казанской иконы Божией матери, открытого в июле 2021 года. «Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией матери, который многие годы находился в личных покоях папы Иоанна Павла II»,— сказал глава Татарстана.

В ходе форума Рустам Минниханов также поговорил с королем Бахрейна. Он обратил внимание на перспективы развития сотрудничества в нефтегазовом секторе. Король Бахрейна выразил желание в рамках следующего визита в Россию побывать в Татарстане.

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