В России мобилизовали 318 тыс. человек при плане 300 тыс., - Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил, что в России мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, из них 49 тыс. уже находятся в зоне боевых действий. Ранее глава Минобоороны России Сергей Шойгу говорил, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек. Однако, по словам президента, план был перевыполнен за счет добровольцев.

«У нас 318 уже тысяч мобилизованных, почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается»,— сказал президент в ходе разговора с волонтерами, работающими в зоне боевых действий.

Накануне Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. контрактникам и мобилизованным.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Владимир Путин сообщил о ее завершении 31 октября. В Кремле полагают, что указ, подтверждающий окончание мобилизации, не нужен.