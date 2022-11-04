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Россия нанесла удары по военным заводам в двух областях Украины, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Воздушно-комические силы Вооруженных сил России поразили три цеха харьковского завода «Коммунар» по производству снарядов для систем залпового огня, а также цех предприятия в Днепропетровской области, где изготовляли ракетные двигатели, сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — говорится в сообщении.

Российские силы также уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике и Херсонской области. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пять пунктов управления украинской армии в ДНР и Николаевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Николаеве ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников, отмечается в сообщении.

Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области. В последней также перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три — системы «Ураган».

В общей сложности, по данным Минобороны, с начала военной операции на Украине уничтожены 330 украинских самолетов, 167 вертолетов, более 2,4 тыс. беспилотников, 384 ЗРК, более 6,3 тыс. танков, 882 боевые машины для РСЗО, 3551 орудие полевой артиллерии и миномет, а также более 7 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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