экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 254 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 ноября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 74 840 (+840) человек,

танков – 2 750 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед,

артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед,

РСЗО – 391 (+1) ед,

средства ПВО – 201 (+3) ед,

самолетов – 277 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),

крылатые ракеты – 397 (+0),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,

специальная техника – 155 (+1).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Южная Корея и США пригрозили покончить с режимом КНДР в случае ядерной атаки
  • Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин
  • Россия нанесла удары по военным заводам в двух областях Украины, - Минобороны РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com