Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 254 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:56, 04 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 ноября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 74 840 (+840) человек,
танков – 2 750 (+16) ед,
боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед,
артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед,
РСЗО – 391 (+1) ед,
средства ПВО – 201 (+3) ед,
самолетов – 277 (+0) ед,
вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8),
крылатые ракеты – 397 (+0),
корабли / катера – 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед,
специальная техника – 155 (+1).
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