Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 254 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:56, 04 ноября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 ноября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 74 840 (+840) человек, танков – 2 750 (+16) ед, боевых бронированных машин – 5 580 (+28) ед, артиллерийских систем – 1 772 (+17) ед, РСЗО – 391 (+1) ед, средства ПВО – 201 (+3) ед, самолетов – 277 (+0) ед, вертолетов / helicopters – 258 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 450 (+8), крылатые ракеты – 397 (+0), корабли / катера – 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 4 174 (+12) ед, специальная техника – 155 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia