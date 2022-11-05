Пентагон создаст группу по контролю за обучением и оснащением украинской армии в Германии

Пентагон

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США создает новое командование для контроля за обучением и оснащением украинских военных Вашингтоном и европейскими союзниками, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Новое командование получило название «Группа содействия безопасности Украины», или SAG-U. Его штаб-квартира будет располагаться в немецком Висбадене.

По словам Сингх, командование «обеспечит нашу готовность продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе». «Мы останемся преданными Украине столько, сколько потребуется», — подчеркнула она.

Представитель Пентагона отметила, что группа будет работать по тому же принципу, что и 18-й воздушно-десантный корпус армии США под командованием генерал-лейтенанта Кристофера Донахью, который в течение последних месяцев занимался подготовкой и оснащением украинских военных. Его штабы находились в Польше и Германии.

Как пишет The New York Times, Донахью останется в Германии до прибытия преемника, которым, по данным военных чиновников, может стать генерал-лейтенант Антонио А. Агуто-младший, глава Первого штаба армии США, расположенного в Рок-Айленде, Иллинойс, указывает издание.

Обновленную программу помощи будет возглавлять высокопоставленный генерал Кристофер Г. Каволи, базирующийся в Германии, в его подчинении будет 300 человек. Он будет выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины — коалицией из 40 стран, поддерживающих Киев в конфликте.

Изменения, цель которых — придать формальную структуру тем мерам, которые предпринимаются с начала боевых действий, примерно смоделированы по образцу усилий США по обучению и оказанию помощи в Ираке и Афганистане за последние два десятилетия, отмечает газета. Издание сообщало о создании подобной группы еще в конце сентября.

Сингх рассказала также, что США в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.