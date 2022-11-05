Путин разрешил мобилизовать лиц с неснятой судимостью по тяжким статьям

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Теперь п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» излагается в новой редакции.

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение лишь определенного ряда преступлений вышеуказанной категории. В частности, это касается лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта. Также мобилизации не подлежат лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как:

госизмена;

шпионаж;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

насильственный захват власти;

вооруженный мятеж;

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

возбуждение ненависти либо вражды;

унижение человеческого достоинства;

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Также закон устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС России, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в этих организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС России, воинских формирований, органов и специальных формирований. Закон вступит силу по истечении десяти календарных дней с момента его опубликования.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. 4 ноября глава государства уточнил, что в России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий.