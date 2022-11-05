ФСБ РФ раскрыла число выездов россиян за границу

CentralAsia (CA) - Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет, следует из данных Федеральной службы безопасности по количеству выездов россиян в зарубежные страны за третий квартал 2022 года, которые проанализировал РБК.

Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ России зафиксировала 16,1 млн выездов.

Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

Куда чаще всего выезжали россияне

Страной — лидером по числу выездов россиян с июля по сентябрь стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.

Абхазия и Турция с июля по сентябрь традиционно (как минимум с 2018 года) входят в десятку популярных направлений у россиян. По данным Ассоциации туроператоров, на Турцию летом 2022 года пришлось примерно 60% турпотока. Причиной такого высокого спроса мог стать «острый дефицит доступных зарубежных направлений» во всех ценовых сегментах, указывали в АТОР. Кроме того, Турция стала транспортным хабом — почти половина направлявшихся в Стамбул пересаживались там на рейсы в другие страны. В феврале ЕС закрыл небо для всех российских самолетов и авиакомпаний. Популярной страной для летнего отдыха, по данным АТОР, была также Абхазия, в которой нет визовых, валютных и паспортных ограничений.

В тройку самых популярных направлений вошел и Казахстан — по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз. Это самое большое количество выездов в квартал как минимум с 2018 года: так, за аналогичный период 2021 года в Казахстан выехали 248 тыс. раз, в июле—сентябре 2019 года — почти 1,2 млн. С начала 2022 года число выездов в Казахстан растет уже третий квартал подряд: по сравнению со вторым кварталом (апрель—июнь) оно увеличилось почти на 120%.

Для 1,2 млн выездов цель поездки указана как частная, туризм — лишь 37 тыс. раз. В преобладающем большинстве случаев границу пересекали на автомобиле — 1 млн выездов, следует из данных ФСБ. Самолетом вылетали 119 тыс. раз, 97 тыс. раз выезжали поездом, а еще 30 тыс. раз переходили пограничный пункт пешком.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября на границе с Казахстаном образовались автомобильные пробки, ожидание в очереди достигало нескольких суток. С 21 по 27 сентября в Казахстан въехали 98 тыс. россиян, сообщал председатель комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указывал, что после объявления частичной мобилизации поток россиян увеличился в два раза, до 20 тыс. человек в день. В основном приехали те, кто был вынужден так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», сказал Токаев.

Рекорды по поездкам в постсоветское пространство

Сразу в несколько стран постсоветского пространства число выездов из России стало рекордным за пять лет. Помимо Казахстана, это Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Данных по выезду российских граждан в Белоруссию в статистике ФСБ нет.

В Армению за июль—сентябрь въехали чуть более 267 тыс. раз, что стало максимумом за квартал по меньшей мере с 2018 года. Из них в 149 тыс. случаев при пересечении границы цель поездки обозначалась как частная, в 94 тыс. — как туризм, еще в 15,5 тыс. случаев было указано, что выезжает обслуживающий персонал транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост числа выездов в страну составил 56%, с тем же периодом 2019 года — 39%.

В Кыргызстан с июля по сентябрь зафиксировано 167 тыс. выездов россиян, что на 91% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 100% — 2019 года. В Узбекистан в третьем квартале зафиксировано 126 тыс. выездов из России — на 80% больше по сравнению с июлем—сентябрем 2021-го и на 102% — 2019 года. Значительный рост и у Таджикистана — 103 тыс. выездов. Для сравнения: в третьем квартале 2021 года это число составило почти 27 тыс., а в 2019-м — 48 тыс.

Рост выездов в Грузию, Финляндию и Монголию

По статистике ФСБ, за июль—сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тыс. раз. Это самое большое число с третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тыс. раз. Рост выездов в июле—сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 605%, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом — 24%. С начала 2022 года число выездов в Грузию росло — с января по март туда приехали 38 тыс. раз, с апреля по июнь — 163 тыс.

Национальная администрация туризма при правительстве Грузии сообщала, что число россиян, приехавших в страну, только в июне выросло на 503% по сравнению с 2021 годом и составило 90 тыс. человек.

Почти все выехавшие в третьем квартале граждане России указывали цель визита как частную. Границу пересекали на автотранспорте — въездов на машине было чуть более 460 тыс., еще 695 — водным транспортом. Пешком, согласно данным ФСБ, границу никто не переходил.

29 сентября управление МВД по Северной Осетии разрешило пешеходный переход границы в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» из-за нарастающего потока транспорта в сторону Грузии. Несколькими днями ранее погрануправление ФСБ России по Северной Осетии поясняло, что в этом пункте границу могут пересечь россияне на транспортном средстве — автомобиле, велосипеде, самокате и т.д. В очереди на границе в Северной Осетии к 26 сентября скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей, говорил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. Грузинские таможенные пункты пропуска на границе с Россией перешли в особый режим работы.

В Финляндию в июле—сентябре выезжали из России почти 430 тыс. раз. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года это число составило 149 тыс. (на 187% меньше). По данным ФСБ, количество выездов в Финляндию резко возросло и по отношению к апрелю—июню: в третьем квартале оно повысилось на 197%.

За июль—сентябрь выросло и число пересечений границы с Норвегией — оно составило 10 тыс. С апреля по июнь ФСБ зафиксировала 5767 въезжающих, за июль—сентябрь 2021 года — 6837.

Количество легковых машин, выезжающих в Финляндию и Норвегию, побило рекорд после начала частичной мобилизации в России, следовало из данных Федеральной таможенной службы. Через крупнейший автомобильный пункт пропуска на финской границе выехало более 1 тыс. автомобилей за сутки. 30 сентября Финляндия закрыла границу с Россией, мотивировав это тем, что не хочет быть «транзитной страной». До этого запрет на транзитный въезд в Евросоюз ввели Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Одним из лидеров по приросту въездов граждан России стала Монголия. В третьем квартале туда въехали 65 тыс. раз, за аналогичный период 2021 года — около 5 тыс., а в том же квартале 2019-го — 50 тыс. раз. С начала 2022 года поток поездок в Монголию растет: с 5 тыс. в первом квартале до более чем 32 тыс. во втором.