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Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Армении заявило об обстреле армянских позиций азербайджанскими военными.

В сообщении отмечается, что в пятницу вечером подверглись обстрелу «расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы позиции ВС Армении из стрелкового оружия различного калибра».

При этом в ведомстве добавили, что с армянской стороны потерь нет, а обстановка на границе «относительно стабильная».

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщала в пятницу утром об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении.

«В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района (на границе Азербайджана и Армении)», - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.

3 ноября Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.

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