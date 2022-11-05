Сайт Сената Узбекистана был взломан подростками

CentralAsia (UZ) - Как выяснилось, 6 человек, все 14-летние подростки, осуществили кибератаку на сайт Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Юные хакеры признались, что взломали несколько правительственных сайтов, а также Kundalik.com.

Хакерская группа называет себя MarshGolden. В интервью My5 TV лидер команды сказал, что кибератаки они начали в 2019 году.

«Я начал взламывать сайты в 2019 году с сайта Kundalik.com. В то время сайт был очень слабым. Мы взломали его и исправили наши оценки. После этого мы собрали команду и начали работать», — рассказал неназвавшийся хакер.

В ходе интервью молодой хакер признался, что именно они организовали атаку на официальный сайт «Senate.uz» 2 ноября. Тем самым они хотели показать властям уязвимость в системе безопасности сайта.

«2 ноября в 11:00 мы провели кибератаку на официальный сайт Сената, чтобы показать недостатки в системе безопасности, так как уязвимость на сайте еще не устранена. У нас еще не развита кибербезопасность, поэтому разработчикам стоит обратить на это внимание при разработке сайтов. На сайтах Узбекистана до сих пор много уязвимых мест. Если бы нам создали условия, мы бы покрыли расходы государству», — говорит лидер группы MarshGolden.

Напоминаем, что в результате кибератаки 2 ноября доступ к официальному сайту Сената Олий Мажлиса на некоторое время стал невозможен.

Тогда на сайте отображалось сообщение «Привет Центру кибербезопасности» и «Ваша система была взломана и [логотип хакерской группы]».

Официальный канал Сената в Telegram сообщил, что функциональность сайта Senat.uz была нарушена из-за хакерской атаки, желающие зайти на сайт Senat.uz перенаправляются на поддомен. Пресс-секретарь Танзилы Норбоевой Ходжиакбар Тулаганов сообщил, что этот поддомен является недавно разработанным сайтом Сената, и что сайт в тестовом режиме был временно введен в эксплуатацию после кибератаки