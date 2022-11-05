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Глава украинского МИД анонсировал поставки систем ПВО и ПРО Украине до конца года
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Украина до конца года рассчитывает получить от партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года», — сказал он.

Он отказался комментировать конкретные договоренности и не указал страны, с которыми их удалось достичь, поскольку, по его словам, Украина ожидает, когда ее партнеры сами объявят о поставках.

По словам Кулебы, речь идет о договоренностях президента Украины Владимира Зеленского с властями других стран на уровне правительств.

В середине октября украинский президент Владимир Зеленский во время видеовыступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) говорил, что Украине не хватает возможностей по «закрытию неба». По его словам, у Киева есть 10% от необходимого объема систем ПВО. Он также выразил желание, чтобы западные страны нарастили поддержку страны такими системами. Зеленский говорил, что ожидает «мощных шагов» в этом направлении от Италии и Франции.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович позже говорил, что Россия «нашла ключик» к украинской ПВО и Киев нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами. «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — указывал он.

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