КНДР запустила четыре баллистические ракеты в Желтое море

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CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в Желтое море. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены из района Тонним в провинции Северный Пхёнган с 11:32 до 11:59 по местному времени.

Дальность полета ракет составляет около 130 км, высота полета — около 20 км, скорость — около 5 Маха (в пять раз больше скорости звука). Другие характеристики, как отмечает Yonhap, внимательно анализируются спецслужбами Южной Кореи и США.

3 ноября вооруженные силы КНДР запустили три ракеты в сторону Японского моря, включая межконтинентальную, 2 ноября — не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от границы в Японском море.