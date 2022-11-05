Иран признал поставки дронов России до начала военных действий в Украине

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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военных действий в Украине, передает Associated Press.

«Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала вооруженного конфликта в Украине»,— сказал Абдоллахиян журналистам.

Он заявил, что если у Киева есть документы, подтверждающие использование Россией иранских беспилотников на Украине, они должны быть предоставлены Тегерану.

«Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу»,— сказал глава МИД Ирана.

Изначально о поставках иранских БПЛА России сообщали американские и украинские СМИ, в частности The Washington Post. Российские и иранские власти ранее опровергали информацию о беспилотниках. В Кремле публикации The Washington Post назвали «вбросом». Официальный представитель МИД РФ заявила, что сведения о покупке РФ дронов — «набор ничем не обоснованных умозаключений». CNN накануне сообщил, что Иран до конца 2022 года поставит в Россию около одной тысячи единиц оружия.